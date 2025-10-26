保育の魅力を発信するセミナーが26日、山形県天童市の幼稚園で開かれ、現役の保育士らが県内の中高生などに仕事のやりがいを語りました。このセミナーは、主に山形県内の中高生とその保護者を対象に保育士の働き方を知ってもらい、将来的な人材確保につなげることを目的として開催されたものです。27日は、複数の保育園の運営に携わる学校法人菊地学園の菊地政隆理事長が登壇し、参加したおよそ60名に保育の専門性につ