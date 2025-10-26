農水相に就任した山形県2区選出の鈴木憲和衆議院議員が26日、大臣就任後初めて山形県内に戻り、地元支援者に日頃の支援への感謝を述べました。10月21日に発足した高市内閣で農水相に就任した鈴木憲和衆議院議員。26日に地元・南陽市にある寺を訪れ、自身が初当選を果たした2012年の衆院選から選挙戦を支援してもらった地元後援会の元役員の墓に手を合わせました。鈴木憲和農水相「今回の人事についてまずは報告をしてまたしっかり