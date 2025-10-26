「𥶡仁親王牌・Ｇ１」（２６日、前橋）熊本の逸材が、ついにビッグタイトルを奪取した。嘉永泰斗（２７）＝熊本・１１３期・Ｓ１＝が吉田拓矢（茨城）−恩田淳平（群馬）の後位３番手から最終２角でスパート。直線入り口で抜け出し、初のＧ１決勝進出でいきなりＶの快挙を成し遂げた。熊本勢としては中川誠一郎の２０１９年高松宮記念杯（岸和田）以来のＧ１制覇。後方から追い込んだ松本貴治（愛媛）が２着に入り、古