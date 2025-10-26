「ボートレースダービー・ＳＧ」（２６日、津）俳優で２０２５年ボートレースＣＭキャラクターとしても活躍している矢吹奈子（２４）が、ボートレース津の最終日８Ｒの発売時間中にトークショーを開催。多くのファンに笑顔で手を振った。優勝戦の予想を聞かれると「１−３−全です」とニッコリ。「今節は１号艇の１着が多いし、末永和也（佐賀）選手には逃げてもらいたい。３号艇の新田雄史（三重）選手は地元だし、水面に慣