大分市では26日、秋の恒例イベント大在コスモスまつりが開かれました。 秋晴れのもと開催された大在コスモスまつり。大分市を流れる大野川の河川敷で毎年開催されていて2025年で20回目を迎えます。 大在地区では毎年、地域の人たちが河川敷に種を植えてコスモスを育てていて、2025年も約20万本が見ごろを迎えています。26日は訪れた人たちが愛犬とともに写真を撮るなどして秋の風景を楽しんでいました。 また会場では豚汁が無料