「ボートレースダービー・ＳＧ」（２６日、津）人気を背負っていた１号艇の末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝が、インから逃げて勝利。ＳＧは通算８回目の参戦で、念願のＳＧ初優出初優勝を決めた。２０１９年５月からつタイトル戦でのデビューから通算で６年６カ月目の快挙となった。２着には４号艇の茅原悠紀（岡山）、３着には５号艇の桐生順平（埼玉）が入り、３連単は１２９０円の人気決着だった。またひとり、