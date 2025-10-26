[故障者情報]FC東京は26日、MF橋本拳人(32)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、橋本は今月3日のトレーニング中に負傷。診断の結果、右腓腹筋肉離れと判明した。全治までは受傷日より約8週から10週間になるという。