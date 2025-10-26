【J1第35節】(ベススタ)福岡 1-0(前半0-0)湘南<得点者>[福]見木友哉(90分+3)<警告>[福]奈良竜樹(41分)、松岡大起(90分+8)[湘]中野伸哉(39分)、ゼ・ヒカルド(76分)主審:先立圭吾└湘南は2017シーズン以来となる9年ぶりJ2降格が確定…勝利した福岡が6年連続のJ1残留果たす