[10.26 J1第35節 福岡 1-0 湘南 ベススタ]J1リーグは26日に第35節を行った。13位・アビスパ福岡と19位・湘南ベルマーレの対戦は、福岡が1-0で勝利。この結果を受けて、福岡のJ1残留と湘南のJ2降格が確定した。福岡は引き分け以上でJ1残留が確定。一方、湘南は残り4試合全勝が残留の絶対条件となっていた。互いに得点がほしい状況のなか、前半はスコアレスで折り返した。後半36分には湘南が決定機を迎える。右サイドを抜け出