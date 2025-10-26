人の顔と名前を覚えることができない。顔と名前の記憶領域がものすごく小さい、という感じだ。ほんのわずかな人しか覚えられない。顔はわかるが名前がついてこない。昔からだ。ちょっとした病気ではないかと思っている。一枚写真でも撮って名刺とともに保存しておけば、後から思い出せるのだが、毎度いちいち写真を撮るのも……と悩みは尽きない。そんな私に朗報がもたらされた。JVCケンウッドの「カメラ付きAIイヤホン」だ。