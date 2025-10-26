公明党の西田幹事長は２６日のＢＳテレ東の番組で、今後の国政選挙で立憲民主党の候補者を推薦する可能性に言及した。立民候補への推薦について問われ、「人物本位だから、あり得る。フリーハンドで見極めていく」と語った。公明は自民党との連立政権離脱に伴い、自民との選挙協力を白紙に戻す方針を決めている。西田氏は、立民の安全保障政策に関し、「集団的自衛権は限定すべきだとの考え方は多くの人とほぼ同じだ」と述べた