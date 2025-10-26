クラウドストレージサービスを展開するBackblazeは定期的にHDDやSSDの故障率を公表していることでも知られています。そんなBackblazeは2011年にタイで発生した洪水に伴うHDDの世界的品不足の影響を受けつつ、サービス価格を値上げせずに維持することに成功しました。このHDD不足に対する泥臭すぎる作戦の全貌が2012年の公式ブログで解説されています。Farming Hard Drives: How Backblaze Weathered the Thailand Drive Crisishttp