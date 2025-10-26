FOMAREが、47都道府県を巡る全国ツアー＜OVER TOUR 25-26＞を12月より開催することが決定し た。本ツアーは12⽉16⽇（⽕）福岡・BEAT STATION 公演を⽪切りに、約半年をかけて全国を駆け抜ける。FOMAREが47都道府県ツアーを⾏うのは2019年以来2度⽬となる。また、地元・群⾺での⾼崎芸術劇場 スタジオシアター公演は4⽉2⽇（⽊）に開催。東京ではバンド初とな