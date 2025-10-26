有村架純のスタッフが運営するエックスが25日にオフショットを投稿。カメラを見つめる有村の姿に、ファンから反響が寄せられた。【写真】「完全に彼女目線」な有村架純オフショット「かわいいなーと思って撮ってたらこっち向いてくれました」と投稿されたのは、カメラ目線のオフショット。写真には、秋冬コーデの彼女がカメラに微笑みかける様子が収められている。この投稿にファンからは「完全に彼女目線で可愛い」「世界一