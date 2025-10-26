◆マリーゴールド「ＭａｒｉｇｏｌｄＧＲＡＮＤＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」（２６日、両国国技館）女子プロレス「マリーゴールド」は２６日、両国国技館で年間最大のビッグマッチ「ＭａｒｉｇｏｌｄＧＲＡＮＤＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」を開催した。マリーゴールド・ワールド選手権試合は王者・林下詩美が青野未来と５度目の防衛戦。互いのパワーが真っ向からぶつかった熱闘は、青野がハイジャック・ボムをさく裂させ勝