メ～テレ（名古屋テレビ） 26日朝、三重県四日市市の共同住宅で火事があり、火元とみられる部屋の男性が死亡し、同居の男性が意識不明の重体です。 警察によりますと午前7時ごろ、四日市市楠町本郷の共同住宅で火事がありました。 火元とみられる1階の部屋に住む無職の杉山茂樹さん（59）が、搬送された病院で死亡が確認されました。 同居の74歳の男性は、当初、意識はあり病院に運ばれましたが、意識不明の重体に