『わたしの親が老害なんて』（西野みや子/KADOKAWA ）第3回【全13回】【漫画】『わたしの親が老害なんて』を第1回から読むパートで働きながら、定年退職間近の夫と二人で暮らしている栄子（54歳）は、近くで暮らす80代の父と母の老害っぷりに悩んでいた。それは家庭内だけに留まらず、他人に迷惑をかけることも。「自分がなんとかしないと」と思う栄子だったが、ある日、父が車で人身事故を起こしてしまい――。老害になりゆく両親