『花盗人は少年のうち』（あの上タケル/KADOKAWA）第5回【全16回】【漫画】『花盗人は少年のうち』を第1回から読む打算ばかりの大人の中で育ってきたお嬢様・莉子は、いつしか本音を閉じ込めて生きるようになっていた。そんな中、突然の両親の死によって叔母に引き取られた莉子は、従兄弟である雅己と元孤児の年下少年・浅葱と一緒に暮らすことに。両親が亡くなった寂しさはあれど、憧れの雅己との暮らしを楽しんでいたが、年下少