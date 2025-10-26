盛岡市の中津川河川敷を移動するクマ＝23日クマによる人的被害が各地で多発している。環境省によると、2025年度の犠牲者は24日時点で全国9人と過去最多で、その後も被害が続く。秋田大大学院などの研究班は、犠牲者が25年度に次いで6人と多かった23年度、秋田県内で負傷した70人について調べたところ、受傷部位は顔面、手や腕が多く、うつぶせになり頭や首を手で覆う防御姿勢を取った7人は全員が重症化を免れていたことが26日分