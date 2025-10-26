放送開始から9か月が経過した、今期の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。10月19日放送の第40回では、勝川春朗（のちの葛飾北斎）役としてお笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が登場し、大きな話題となっている。【写真あり】「いい意味でヤバい」アドリブで草稿を破いて食べてしまうくっきー！『べらぼう』に出演するお笑い芸人たち『べらぼう』は江戸の出版人として活躍し、“メディア王”となった蔦屋重三郎（