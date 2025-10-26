MLBワールドシリーズ第2戦が日本時間26日に行われ、ドジャースはブルージェイズに5-1で勝利。対戦成績を1勝1敗としました。連覇を目指すドジャースは山本由伸投手が先発登板。初回にウィル・スミス選手のタイムリーで先制点を奪うも、その裏、先頭から2打者連続ヒットを許し、ノーアウト1塁3塁のピンチを招きます。ここで、好調のウラジーミル・ゲレロJr.選手をカーブで空振り三振。さらに後続をファーストライナー、見逃し三振と