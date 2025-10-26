氷見ならではの食を楽しめるイベントがきょう氷見市で行われました。氷見市漁業文化交流センター周辺で行われた「ひみ食彩まつり」は、氷見の新鮮な海の幸や特産品などの魅力を知ってもらおうと、市などで作る実行委員会が開いたものです。会場には35のブースがあり、カニが入った海鮮鍋のほか、氷見牛や氷見でとれた魚・野菜がのったちらし寿司、氷見牛の串焼きなども販売され、たくさんの人が買い求めていました。ま