10月25日に開催されたプレミアリーグ第９節で、遠藤航が所属する王者リバプールがブレントフォードとアウェーで対戦。２−３で敗れて、リーグ戦まさかの４連敗となった。なぜ、リバプールが不振に陥っているのか。敵地ブレントフォード・コミュニティ・スタジアムに駆けつけたレッズファンにその理由を訊いてみると、以下のような答えが返ってきた。 「今は以前のようなチームではなくなった。まったく新しいリバプールに