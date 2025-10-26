仮装した子どもたちが集ったハロウィンのイベントが26日、寒河江市で開かれました。ハロウィン使用に飾り付けられた、最上川ふるさと総合公園で行われた「おばけといっしょに！ごちそうマルシェ」。秋のイベントとして今回初めて行われたもので、会場には、手作り商品の店やワークショップなどおよそ20のブースが設けられました。 【写真を見る】かわいらしいお化けの姿も 寒河江市でごちそうマルシェ開催（山形）