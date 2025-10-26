旧山形師範学校の講堂を後世に残そうと、保存会が26日、県民にその歴史的価値について知ってもらうためのイベントを開きました。 【写真を見る】老朽化が深刻 旧山形師範学校講堂の保存・活用を求めイベント開催（山形） 旧山形師範学校の講堂は、現在の山形北高校の敷地内にあり、1901年ごろに建てられた歴史的な建造物です。 隣接する本館は国の重要文化財に指定されていてますが、講堂は県の有形文化財ではあるものの、国の