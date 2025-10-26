【J2リーグ 第34節】負ければJ1昇格が消滅する可能性もある北海道コンサドーレ札幌は、ホームで水戸ホーリーホックと対戦。水戸のU20W杯日本代表 齋藤俊輔にスーパーゴールを決められ０対１で敗れ、ホーム４連敗を喫した。J1昇格は限りなく厳しいものとなった。■柴田慎吾監督「勝てなかったということに尽きる。ちょっとしたタイミングを逃したり、ラストのクオリティだっ