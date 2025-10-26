日本酒は「山田錦」や「雄町」などの酒米から造られる。これらの米は食べるとおいしくないが、なぜ酒造りには適しているのか。植物学者の稲垣栄洋氏は「コシヒカリやあきたこまちなどの米にはない特徴がおいしい酒を造る」という――。※本稿は、稲垣栄洋『うまい酒はどのようにできるのか』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Wako Megumi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wako Megumi