10月26日、京都競馬場で行われた10R・カノープスステークス（3歳上オープン・ハンデ・ダ1800m）は、岩田康誠騎乗の4番人気、シゲルショウグン（牡5・栗東・大橋勇樹）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のジューンアヲニヨシ（牡5・栗東・松下武士）、3着にスナークラファエロ（せん4・栗東・野中賢二）が入った。勝ちタイムは1:48.6（重）。1番人気で坂井瑠星騎乗、タイトニット（牡5・栗東・今野貞一）は、7着敗退。【京都