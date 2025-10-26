【モデルプレス＝2025/10/26】タレントの丸山礼が10月26日、自身のTikTokを更新。Expo2025大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の仮装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】丸山礼、生放送で見せた青塗り衝撃コスプレ◆丸山礼、王様のブランチでミャクミャクに変身丸山は10月25日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）で披露したミャクミャクの仮装動画を投稿。「ミャクミャクGRWM」と題し、生放送