明日27日、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。日本海側は雨の降る所が多く、太平洋側ほど晴れるでしょう。また、明日27日〜28日(火)は全国的に北よりの季節風が強まり、東京地方と近畿地方で木枯らし1号が発表される可能性があります。明日27日日本海側は雨太平洋側ほど晴れ間広がる明日27日は、低気圧が北海道付近で急速に発達し、大陸から高気圧が張り出してくる見込みです。日本付近は、西高東低の冬型