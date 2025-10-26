アメリカンフットボールの関西学生１部リーグは２６日、たけびしスタジアム京都で第６節の残り２試合が行われ、立命大と関学大がそれぞれ勝ち、優勝争いはこの２校に絞られた。立命大は関大との無敗対決で、２７―１０と快勝。ＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝がタッチダウン（ＴＤ）パス２本を決め、守備陣も後半を無失点に抑えた。立命大は６戦全勝、関大は４勝１敗分けとなった。関学大は神戸大を攻守とも圧倒。前半だけで