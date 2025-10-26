◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）前日の第１戦でベンチスタートだったソフトバンク・山川穂高内野手が「６番・一塁」で先発出場。阪神は高寺が「６番・ＤＨ」、島田が「９番・左翼」でスタメン出場する。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・中堅近本２番・二塁中野３番・右翼森下４番・三塁佐藤輝５番・一塁大山６番・ＤＨ高寺７番・