◆報知新聞社後援▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）地元・東北福祉大は２３回目の出場で過去最高の４位入賞を果たした。これで２０２３年の８位初入賞から、昨年５位、今大会４位と、３年連続で学校の最高順位を更新した。大会前には今大会の目標を「５位」と目標を定めていた冠木（かぶき）雅守監督は「あっぱれなのは３区・佐々木（菜月、３年）、