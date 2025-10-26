任期満了に伴う長野市長選挙は26日が投開票日です。これまでの投票率は、4年前の前回選を下回っています。 長野市長選挙に立候補しているのはいずれも無所属で、新人と現職のあわせて5人です。投票は市内88か所で行われていて、午後6時現在の投票率は18.56パーセントと、衆議院選挙と同じ日だった4年前の前回選に比べて15.56ポイント低くなっています。長野市長選挙の投票は一部の地域を除いて午後8時まで行われ、即日開