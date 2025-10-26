【新華社武漢10月26日】中国湖北省宜昌市で23日、現時点で国内最大級の1万トン級純電動バラ積み貨物船の進水・命名式が行われた。式典は22〜24日、同地で開催された「2025グリーン（環境配慮型）エネルギー発展大会」の一環。貨物船は「葛洲壩（かっしゅうは）」と命名され、装備や機器を取り付ける艤装（ぎそう）作業の段階に入った。「葛洲壩」は全長約130メートル、最大積載量は1万3千トンを超える。動力源とし