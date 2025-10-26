◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)日本シリーズ2戦目の両チームスタメンが発表されました。ソフトバンクは前日の初戦、先制するも1点差で逆転負け。対戦成績を1勝1敗のタイに戻すべく臨むこの試合では、前日から1選手を入れ替え「6番・ファースト」で山川穂高選手をスタメン起用しました。山川選手は前日の初戦では8回裏に代打で出場し、四球を選んでいました。先発のマウンドにあがるの