「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）前日の第１戦を勝利した阪神は、同じメンバーで第２戦を戦う。走攻守で活躍を見せた島田を９番に下げ、高寺は６番、小幡は７番に入った。阪神の先発・デュプランティエは下肢の張りにより８月９日のヤクルト戦以降、離脱。約３カ月ぶりの１軍のマウンドに立つ。初対戦となるソフトバンク打線を封じることはできるか。ソフトバンクは