来年４月７日に石川県小松市で開催される大相撲春巡業「小松場所」をＰＲしようと、県出身の横綱・大の里関が２５日、同市でトークショーを開いた。大の里関は来場者２５０人を前に、横綱として初優勝を果たした秋場所や、１９日まで行われていたロンドン公演の裏話を披露し、「気付いたら初優勝して、大関になって、横綱になっていた」とこれまでのスピード出世を振り返った。今後の活躍に向けて「横綱は常に優勝争いをしない