「全国障害者スポーツ大会」の観戦などのため滋賀県を訪問中の佳子さまは、きょう、地元の小学生と一緒に信楽焼のたぬきの色付け作業を行いました。佳子さま「どんな感じに塗りました？お、いいですね。カラフルなのもいいですね」小学生「ありがとうございます」佳子さまは、子どもたちと笑顔で交流されました。