世界遺産、岐阜県白川村の合掌造り集落で、火事になった際に延焼を防ぐための放水訓練が行われました。白川郷には消防用放水銃が設置され、毎年この時期に、点検を兼ねて行われます。白川郷では今月、観光客がクマに襲われていて、きょうは村の職員が周囲を監視しながらの訓練となりました。