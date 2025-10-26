大阪・花園での全国大会を目指す高校ラグビーの県予選決勝は秋田工業が秋田中央を破り、6連覇を達成しました。濃紺と白のジャージー・秋田工業と6年ぶりの優勝を狙うピンクと黒のジャージー・秋田中央との決勝。前半7分、秋田工業がモールからのトライで先制します。その後も猛攻が続き秋田工業がリードを広げます。分厚いディフェンスに阻まれながらも秋田中央は前へと果敢に攻め込み