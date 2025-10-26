熟年離婚は、長年連れ添ってきた夫婦が高齢期に差し掛かる頃に離婚を決断するもので、近年増加傾向にあります。特に妻が離婚を切り出すケースも少なくありません。長い年月を一緒に過ごしながらも、思いやりや関心のすれ違いが積み重なっていくと、熟年離婚へとつながる可能性が高まります。【写真】浮気が原因の熟年離婚について知っておくべきことは？本記事では、熟年離婚を検討する妻の側から、基礎知識や心構え、具体的なステ