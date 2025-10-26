クマは秋田市中心部にある千秋公園でも目撃され、公園は立ち入りが規制されています。秋田中央警察署によりますと26日午前6時15分ごろ、千秋公園の本丸近くでパトロール中の警察官がやぶに入っていく体長およそ1メートルのクマ1頭を見つけました。これを受け、公園はけさから立ち入りが規制されていて、秋田市が正午ごろ、捕獲用のおり1基を設置しました。周辺では25日の午後からクマの目撃が相次いでいて、25日午後6