◆明治安田J1リーグ第35節福岡1―0湘南（26日、福岡・ベスト電器スタジアム）ユニホームの胸スポンサーでもある新日本製薬が、ベスト電器スタジアムのイベント広場で乳がんの早期発見、治療の大切さを訴える「ピンクリボン運動」の啓発イベントを行った。この日は同社の冠試合で、冠試合でピンクリボン運動をするのは5年目。今年はテーマを「Let’sthinkPink，actNOW！今、想いをかたちに動き出そう」とし、来場者