＜福岡シニアオープンゴルフトーナメント最終日◇26日◇福岡カンツリー倶楽部 和白コース（福岡県）◇6588ヤード・パー72＞初日首位に立ったプラヤド・マークセン（タイ）が、4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。トータル9アンダーで優勝した。これが4月の「ノジマチャンピオンカップ箱根 シニア」に続く、今季2勝目。【写真】ハッピーバースデイ！ 中村心に大会からサプライズ2打差のトータル7アンダー・2位タイには桑原克典