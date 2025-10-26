＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース最終日◇26日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞米国帰りの佐藤心結がトータル9アンダーで5位に入った。初日は「73」の46位と出遅れたが、2日日は「70」、3日目には「66」と巻き返し、10位から出た最終日も3バーディ・1ボギーの「70」。今季8度目のトップ10入りでフィニッシュした。【写真】V賞金3600万円に加え、このかっこいい高級車もゲット！「時差ボケとかは