【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の朝鮮中央通信は２６日、同国の崔善姫（チェソンヒ）外相がロシアとベラルーシを訪問すると伝えた。詳しい日程や議題は明らかになっていない。米国のトランプ大統領は２９〜３０日に訪韓する予定で、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との会談を否定していない。ただ、首脳会談に同席することが多い崔氏が外遊する見通しとなり、韓国・聯合ニュースは、トランプ氏の訪韓に合わせた米朝首脳