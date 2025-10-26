10月末のハロウィーンに合わせ新潟市で26日、仮装をして縁日やステージを楽しむイベントが開かれ、にぎわいを見せました。26日、新潟市秋葉区で開かれた「にいつハロウィン仮装まつり」。会場はアニメのキャラクターなど、思い思いの衣装を身にまとった子どもたちでにぎわい、中には大阪・関西万博で人気を博したミャクミャクも！子どもたちは普段と違う姿でダンスを披露したり、縁日コーナーで遊ん