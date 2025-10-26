フジテレビ系「ボクらの時代」が２６日に放送された。この日は、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高Ｎｏ．１、お笑いトリオ・リンダカラー∞のＤｅｎ、お笑いコンビ・カカロニの栗谷がトークを繰り広げた。すがちゃんは「山形でずっと１８歳までいて。めっちゃ、お笑い好きで。でも、それで芸人になろうってよりは作りたいって思って。バラエティー番組」と述懐。つづけて「（上京後に）学校で放送映画科って