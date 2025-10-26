対面での首脳外交デビューです。高市首相は、訪問先のマレーシアでASEAN（東南アジア諸国連合）の首脳との会議に出席しています。最新情報について、クアラルンプールの会場からフジテレビ政治部・瀬島隆太郎記者が中継でお伝えします。会議は日本時間の26日午後5時過ぎに始まり、高市首相は英語でのスピーチを披露しました。当初は日本語で用意したスピーチですが、自ら英語を使う判断をしたということです。会議場に入った高市首